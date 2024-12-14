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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dergi Günleri Açılışında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dergi Günleri Açılışında Konuştu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15. Dergi Günleri'nin açılışında İslam medeniyetinin okumak üzerindeki önemini vurguladı ve Diyanet'in yayın faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından düzenlenen 15. Dergi Günleri'nin açılışına katıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Erbaş, İslam medeniyetinin en önemli unsurlarından birisinin okumak olduğunu belirtti.

İlk inen ayetin de "Oku" dediğini aktaran Erbaş, "Kitabı, dergiyi, kainatı, kendimizi okuyacağız ve insan olarak kendimizi tanımaya çalışacağız. Bütün bunlar için vasıtalar lazım. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için başka kitapları okuyacağız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çıkardıkları 11 dergiyle Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece Diyanet yayınlarından 2 bin 500 çeşit kitap, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından 2 bin çeşit kitap, toplam 4 bin 500 farklı isimle her yıl çıkardığımız milyonlarca kitap, medeniyetimizi, Rabb'imizi daha iyi tanımak, Peygamberimizin yolunda daha iyi yürümek içindir."

Ali İmran Suresi'nin 104. ayetinin, "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet, bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır." mealini hatırlatan Erbaş, "Yazdıklarımızla insanları hayra çağırmamız lazım. Yazdıklarımızla çıkardığımız dergilerle iyiliğin yeryüzünde yaygınlaşmasına katkı sağlamamız lazım. Çıkardığımız dergilerle kötülüğün yeryüzünden, insanlardan uzak olmasına katkı sağlamamız lazım. İşte o zaman anlamlı olur verdiğimiz emekler, çıkardığımız dergiler." tavsiyelerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş ile DERGİBİR Başkanı Metin Uçar da açılış programında yer aldı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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