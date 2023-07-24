Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırıyı Kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının toplumsal barışı hedef aldığını belirterek, sergilediği tutum nedeniyle Danimarka makamlarını kınadı, İslam dünyasını, bu sistematik düşmanlığa karşı güçlü duruş sergilemeye çağırdı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'da, bir kere daha Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık bir saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Ali Erbaş, "Bu aşağılık saldırının faillerini ve toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere karşı sessiz kalan, izin vererek himayesi altına alan Danimarka makamlarını sergilediği bu tutum nedeniyle şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı sürdürülen bu sistematik düşmanlığa karşı İslam dünyasını ve uluslararası düzeyde vicdan sahibi bütün yürekleri gür bir sadayla güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.