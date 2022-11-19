Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuklar ve gençler cuma saatinde okuldaysa bu doğru değil

Ümraniye'de Hacı Reşit Kakı Camii'nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehirlerin camilerle süslenmesi gerektiğini ve camisiz mahallenin kalmaması gerektiğini söyledi. Sözlerini sürdüren Erbaş, "Ezan sesine kulak versinler. Cuma günü neredelerse gençlerimizi camiye getirmeliyiz. O saatte ders mi yapıyorlar, okuldalar mı? Eğer böyle ise, bu doğru değil... Ezan okunduğu zaman çocuklarımız, gençlerimiz cuma günleri 2 saat kadar izinliler zannediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ümraniye'de Hacı Reşit Kakı Camii'nin açılışına katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi. Erbaş, konuşmasında sosyal medyada gündeme gelen bazı açıklamalarda da bulundu.

"CAMİSİ OLMAYAN MAHALLE KALMAMALI"

Caminin medeniyetimizin en önemli unsuru olduğunu dile getiren Erbaş, "İslam şehirlerinin medeni olmasının yolu camilerden geçiyor. Bir şehrin aydınlanmış bir şehir olabilmesi için orada cami olması lazım. İşte burada olduğu gibi Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve hayır sahibini tebrik ediyorum. Rabbim hayrınızı kabul eylesin. Cenabı hak devamını nasip eylesin. Üç insanın amel defteri kapanmaz birisi cami, okul, kuran kursu yatıran, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren anne, babalar üçüncüsü ise ilminden istifade edilen alimler. Şehirlerimiz camilerle süslenmeli, camisi olmayan mahalle kalmamalı. İstanbul'un süsü minareleri, kubbeleridir. Minareleri, kubbeleri görünmez hale getirin İstanbul'u atın bir kenara hiçbir şeye yaramaz. Minaresiz, camisiz şehir ruhsuz bir şehirdir. İstanbul'un üzerinden uçakla geçerken eğer cam kenarında oturuyorsak İstanbul'un ruhunu minareleri, kubbeleri görüyoruz. Cenabı hak bizi camilerden mahrum bırakmasın. Camilerin içini de inşa etmeyi nasip eylesin." dedi.

"CUMA GÜNÜ NEREDELERSE GENÇLERİMİZİ CAMİYE GETİRMELİYİZ"

Sözlerini sürdüren Erbaş, "Mahallemizin gençleri çocukları burada olacaklar hocalarımız onları bekliyor. Camilerimizi gençlerimizle çocuklarımızla süslemeyiz. Ezan sesine kulak versinler. Ellerinden tutup onları camiye getirmeliyiz. Cuma günü nerdelerse gençlerimizi camiye getirmeliyiz. O saatte ders mi yapıyorlar, okuldalar mı? Eğer böyle ise, bu doğru değil... Ezan okunduğu zaman çocuklarımız, gençlerimiz cuma günleri 2 saat kadar izinliler zannediyorum, onun için camilerimizde daha çok genç ve çocuk olsun. O yaşlarda alışsınlar. Camilerimiz dolsun taşsın. Verilen emekler boşa gitmesin" ifadelerini kullandı.

"CAMİLER, NAMAZ KILINDIKTAN SONRA KAPANAN YERLER OLMASIN"

Camilerin içinin okul hale getirilmesi gerektiğini belirten Erbaş, "Hocalarımız bütün camilerde namaz öncesi ve sonrası kuran, tefsir dersleri veriyor. Verilen emekler boşa gitmesin. Camilerimiz sadece ezan okunup namaz kılındıktan sonra kapısı kapanan yerler olmasın. İçini okul haline getirelim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, cumanız kabul olsun" dedi.