Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Bu sene hacca 37 bin 770 kardeşimiz gidecek'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çizgilerle Ramazan" sergisinin açılışında konuştu. Erbaş, "Bu sene hacca 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çizgilerle Ramazan" sergisinin açılışına katıldı. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Erbaş, bu yılki hac kotasını açıkladı. Hac ziyaretlerinin Korona virüs pandemisi nedeniyle son iki yıldır ertelendiğini söyleyen Erbaş, 2 yılın ardından bu sene Türkiye'den 37 bin 770 kişinin hacca gideceğini söyledi. Başkan Erbaş, serginin önemine de değinerek sanatın İslam medeniyetindeki karşılığının iyilik, doğruluk ve cömertlik olduğunu ifade etti. Diyanet İşleri Başkanının açılışını yaptığı sergide birçok ülkeden gelen 50 eserin sergilendiği öğrenildi.

"BU YIL 37 BİN 770 KARDEŞİMİZ GİDECEK"

2022 yılı hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek hacı adayı sayısını açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biraz önce ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. İnşallah 2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecek. Bu müjdeyi sizler aracılığı ile hacca gitmek üzere hazırlanan kardeşlerimize ulaştırmak istiyorum. İnşallah yarın bakanlıklar arası kurulumuzla yapacağımız toplantıda detayları belirleyip milletimizle paylaşacağız" dedi.

"BİZİM MEDENİYETİMİZDE SANAT, İYİLİKTİR, DOĞRULUKTUR, CÖMERTLİKTİR"

Gerçekleştirilen serginin önemine değinen Ali Erbaş, "Bugün burada, uluslararası düzeyde gerçekleştirilmiş, çok değerli bir çalışma olan "Çizgilerle Ramazan" sergisinin açılışı için bir aradayız. Bizim medeniyetimizde sanat, insan ile bütünleşen değerlerdir, yaratılmışlara karşı duyulan sevgidir, çevreye duyulan saygıdır, iyiliktir, doğruluktur; cömertliktir. İnsanı ve hayatı güzelleştiren ahlaki erdemlerdir. Değerlerimizi çizgilerle anlatan, iyiliği çizgilere taşıyan, "Çizgilerle Ramazan" temalı projesi çok anlamlıdır. Son derece değerli bir faaliyettir. Çalışmanın uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi ise projeyi daha da kıymetli hale getirmektedir. Sergide yer alan eserler; ramazanın ışığı altında iyiliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı hayatın merkezinde gören bir anlayışı ortaya koyan eserlerdir. Hayal gücünün eşliğinde, duyguların farklı bir dille ifade edilmesi sonucu ortaya konulan bu değerli çalışmaların, insanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları hatırlamamıza da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki böyle kapsamlı bir çalışmayı ortaya koymak kolay değildir. Bu sebeple emeği geçenleri tebrik ediyor, her bir eserin sahibine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasının ardından kurdele kesimiyle sergi açıldı. Erbaş, beraberindekilerle birlikte sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

(Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş - İHA)