Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov ile görüştü.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Mammadov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu aktaran Erbaş, "Azerbaycan bizim her zaman 'iki devlet, tek millet' diye tarif ettiğimiz, çok sevdiğimiz kardeşlerimizin devletidir. Hem devletlerimizin bütün alanlarda işbirliği yaptığı hem de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim sürekli beraber olduğumuz, çalışmalar yaptığımız bir ülke." ifadelerini kullandı.

Bugün Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erbaş, "28 Mayıs Azerbaycan tarihinde çok önemli. Tabii 44 gün süren Karabağ zaferi hem sizin hem de bizim için çok önemli. İnşallah bu birlikteliğimiz, çalışmalarımız hep devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Mammadov ise "iki devlet bir millet" felsefesinin iki devleti birleştirmekten ziyade devletin bütün kurumlarını, altyapısını bu ifadede birleştirdiğini vurguladı.