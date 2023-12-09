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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Akyazı'da Kurra Hafızlık İcazet Törenine Katıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen kurra hafızlık icazet törenine iştirak etti. Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve 24 öğrenciye kurra hafızlık icazeti verildi. Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in mucizevi özelliklerini vurgulayarak, kıraatin önemine dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen kurra hafızlık icazet törenine iştirak etti.

Akyazı Kıraat Eğitim Derneğince Konuralp Mahallesi'ndeki Darul Kurra Camisi'nde gerçekleştiren tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kurra hafızlık icazeti almaya hak kazanan 24 öğrencinin camiye gelmesinin ardından bir konuşma yapan Erbaş, Kur'an- Kerim'in, inişiyle tespitiyle hıfzıyla tilavetiyle ve kıraatiyle mucize olduğunu söyledi.

Erbaş, dünyada benzer bir kitabın olmadığını belirterek, "Kur'an-ı Kerim, sürekli akan bir çeşme gibidir. Çeşmenin suyu her aktığında nasıl taze akıyorsa Kur'an-ı Kerim de her okunduğunda sanki yeni inmiş gibi okunuyor. Kur'an muciz, insanları benzerini getirmekten aciz bırakan bir kitap." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinde alınan hazzın başka kitaplardan sağlanamayacağını aktaran Erbaş, her ayet ve sureyle mucizeye tanıklık ettiklerini ifade etti.

Erbaş, kıraatin, Kur'an ilimlerinin en önemlisi olduğuna, asırlar boyunca hep okuna geldiğine işaret ederek, Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin bazılarında kıraat eğitimleri de verildiğine değinen Erbaş, eğitim alanların hem okunuşa hem de manasına vakıf olarak, fıkıh, tefsir ve akaid ilimlerinin büyümesine katkı sunacaklarını kaydetti.

Erbaş, kurra hafızları tebrik ederek, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanı yaşamaları için dua etti.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan'ın riyasetindeki merasimde, 24 kurra hafız, imam ve müezzin Kur'an-ı Kerim okudu.

Törene, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile hafızların aileleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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