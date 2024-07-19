Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Akçakoca'daki Kur'an kurslarını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Kur'an kurslarına ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçakocabey Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Erbaş, incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Akçakoca Merkez Camisi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'na geçen Erbaş, burada hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Erbaş, Kur'an kurslarında temel dini bilgilerin yanı sıra öğrencilere sevgiyi, saygıyı da öğrettiklerini belirtti.

Erbaş'a ziyaretlerinde, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ile Düzce İl Müftüsü Osman Aydın da eşlik etti.