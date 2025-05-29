Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu için Mekke'de İncelemelerde Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'de yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

Hac için Mekke'ye gelen Erbaş, Başkanlık tarafından Türk hacı adaylarına verilen hizmetleri incelemek üzere 2025 Hac Organizasyonu'nda görev alan ekip başkanlarını ziyaret etti.

Erbaş, Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Zekeriya Abdulazizoğlu, Fetva ve İrşat Ekip Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ile Denetim, Gözetim ve Rehberlik Ekip Başkanı Dr. Hasan Güçlü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erbaş'a, ziyaretlerinde, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Kadir Dinç, Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz eşlik etti.