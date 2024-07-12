Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı. Erbaş, gençlerin Allah ve Peygamber yolunda yetişmelerini istediklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi Sergi Salonu'nda düzenlenen sergi açılışında, gençlerin Allah ve Peygamber yolunda yetişmelerini istediklerini belirtti.

Sergiye ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını ifade eden Erbaş, "Sergimizin 15 Temmuz gibi hain işgal girişimlerine, darbe girişimlerine kimsenin bir daha cesaret edememesine ve milletimizin bu konuda her zaman uyanık olmasına katkı sağlamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Ali Erbaş Politika Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum

Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title