Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi Sergi Salonu'nda düzenlenen sergi açılışında, gençlerin Allah ve Peygamber yolunda yetişmelerini istediklerini belirtti.

Sergiye ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını ifade eden Erbaş, "Sergimizin 15 Temmuz gibi hain işgal girişimlerine, darbe girişimlerine kimsenin bir daha cesaret edememesine ve milletimizin bu konuda her zaman uyanık olmasına katkı sağlamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.