Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 1408 cami ve 451 Kur'an Kursu için Güneş Enerji Santrali açılışında konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş, 1408 cami ve 451 Kur'an Kursu'nun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) açılış programında yaptığı konuşmada; "Ülkemizin bütün şehirlerinde yenilenebilir enerji sistemleri yaparak, bütün cami ve Kur'an Kurslarımızın enerjisini karşılama noktasında kararlıyız " dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bir dizi ziyarette bulunmak ve Kayseri'deki 1408 cami ile 451 Kur'an Kursu'nun elektrik ihtiyacını karşılayacak olan GES'in açılışına katılmak üzere kente geldi. İncesu'da yapılan '1.4 MW GES' açılış törenine, Erbaş'ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Muhat Cahit Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra programda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye'nin bir hayır ve vakıf medeniyeti olduğunu söyleyerek, "Ne güzel bir merasimdeyiz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yarattığı bütün varlıkları insanın istifadesine sunduğunu bize öğretiyor. Güneş'e yemin eden sure var, Şems Suresi. Allah'ın nimetleri o kadar geniş ki sayılmaz. İşte en büyük nimetlerden bir tanesi. İşte bugün Rabbimizin yarattığı bu büyük nimet güneşin genelde ülkemize, özelde ise camilerimize, kuran kurslarımıza sağlayacağı çok büyük bir nimetin açılışı için buradayız. İnşallah bu çalışmalarımız, ülkemiz genelinde bütün illerimizde devam edecek. Hayır işi bize yakışıyor. Bizim medeniyetimiz hayır medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir. Kuran-ı Kerim'de 'Allah iyileri sever, iyilik yapanları sever' diye onlarca ayet var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de camilerin elektriğini GES'le karşılama noktasında kararlı olduklarını belirten Erbaş, "Ne verirsen elinle, o gider seninle. Biz ecdadımızdan aldığımız o mirasla nerede mazlum ve mağdur görsek hep onun yanında yer alışımız, hep de zalimin karşısında yer alışımızın dualarıyla ayaktayız. Hem Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler hem de hayırsever kardeşlerimiz, el birliği ile ülke ekonomisine katkıda sağlayarak, ülkemizin bütün şehirlerinde yenilenebilir enerji sistemlerini yaparak, bütün cami ve kuran kurslarımızın enerjisini karşılama noktasında kararlıyız. Bu konuda bütün müftülerimize talimat verdik." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, hayırsever tarafından yaptırılan ve Kayseri sınırları içerisinde bulunan 1408 cami, 451 Kur'an Kursu, Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi, İl Müftülüğü ve 16 İlçe Müftülüğü hizmet binalarının aydınlatma ve ısıtma ile ilgili elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) kurdele kesimiyle açıldı. - KAYSERİ