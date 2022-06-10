Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Mersin'de konuştu Açıklaması - Haberler

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, "Geçen yıl 600 bine yakın kurban organizasyonunu başkanımızın talimatıyla bu sene 750-800 bine çıkarmak gayretindeyiz." dedi.

Argun, Mersin Müftülüğünce Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2022 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"nda Türkiye'nin sığınmacıları bağrına bastığını ve onları bünyesinde barındıran model bir ülke olduğunu anlattı.

İslam'ın merhamet dini olduğunu söyleyen Argun, "Başkanlığımız, Türkiye, Cumhurbaşkanımız aleyhine Avrupa basınında sürekli haberler ve yazılar yayınlanıyor. İslam medeniyeti ve Müslümanlar başka medeniyetlere askeri, siyasi, ekonomik açıdan hiçbir tehdit oluşturamayacağına rağmen neden bu kadar aleyhimizde yazılar yazılıyor sorusu önemli bir sorudur. Çünkü onlar da biliyor; İslam günümüzde İnsan-ı Kamil çıkarabilecek yegane dindir. Bunca dezenformasyona, İslamofobik saldırılara, karalama kampanyalarına rağmen halen neden İslam dünyada en fazla yayılan din sorusunun cevabını onlar da bulamıyorlar." diye konuştu.

Argun, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Türkiye ve Avrupa'da en fazla kurban kesen sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl 600 bine yakın kurban organizasyonunu başkanımızın talimatıyla bu sene 750-800 bine çıkarmak gayretindeyiz. Bunun arkasında çok büyük medeniyet projesi var. Bizler, bu kurbanlarda aracıyız. Hamiyetperver, bu necip milletin yardımlarını muhtaçlara ulaştırmakla mükellefiz." ifadelerini kullandı.

Vekalet yoluyla kurban organizasyonlarının önemine değinen Argun, temsilcileri ve partner kuruluşları bir araya getirerek kurbanları keseceklerini aktardı.

Mersin İl Müftüsüyken Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Şaban Kondi de görevi sırasında Mersin'de çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kentte kalıcı eserler oluşturduklarını dile getiren Kondi, sözlerini, "Çalıştığımız süre boyuncu itici, nefret ettirici, uzaklaştırcı, bölücü olmayı değil, birleştirici, karşılıklı huzur ve güven içerisinde çalışmayı temel prensip edindik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde 5 daire var. Bu 5 dairemizle birlikte her daim sizinle olan gönül ve bilgi bağımız her zaman açık olacak. Bu kurum bize çok büyük değerler katıyor. Bu kurum yeryüzünün mazlum ve mağdurlarının umududur. Mazlum ve mağdurlar sizi bekliyor." diye tamamladı.