Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Kahramankazan'da Mevlid-i Nebi programına katıldı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Mevlid-i Nebi programına katıldı.

İşliyen, İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen programda, "Peygamberimiz, iman ve istikamet" konulu konferans verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta konuşan İşliyen, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılın Mevlid-i Nebi Haftası teması olarak "Peygamberimiz, iman ve istikamet" konularını belirlendiğini belirterek, hayırlara vesile olmasını diledi.

Haftanın önemine vurgu yapan İşliyen, şunları kaydetti:

"İmanın bize yüklemiş olduğu istikamet sorumluluğu var. Dil, istikamet bulmazsa kalp istikamet bulmaz. Boğazımızdan geçen lokmalar helal olmazsa bedenin de istikamet üzere davranması mümkün değildir. Kişi davranışlarında adil olmadıkça istikamet üzere olması mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'in en temel düsturlarından birisi adaletle muamele etmektir. Dolayısıyla insan dünya menfaati uğruna kendisini iman ve istikametten alıkoyacak yanlışlara düşmemelidir. Kur'anın ve Hazreti peygamberin önderliğinde inandığımız değerlerden taviz vermeden yaşamaya gayret içinde olmalıyız."

Konuşmaların ardından, şiir dinletisi, selalar ve video gösterisi gerçekleştirildi.

Programa, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan ve vatandaşlar katıldı.