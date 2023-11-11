Diyanet İşler Başkanlığınca düzenlenen Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar değişti

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet tarafından düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 7'nci maddesinin 7'nci fırkasında yer alan "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" olarak değiştirildi.

Kararın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89'uncu maddesi gereğince karar verildi.