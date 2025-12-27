Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığının "Geçerken" dergisine "Yılın Dergisi" ödülü

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 'Geçerken' dergisi, Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından 'Yılın Dergisi' ödülüne layık görüldü. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ödül için yayın ekibini tebrik etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, ESKADER tarafından düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

2025 yılı için 18 dalda 21 kişi ve kuruma ödül verilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan Geçerken dergisi de Yılın Dergisi ödülüne layık görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ödüle ilişkin yayımladığı tebrik mesajında, "ESKADER'in düzenlediği Kültür Sanat Ödülleri'nde, Geçerken dergimiz Yılın Dergisi kategorisinde ödüle layık görüldü. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzü ve yayın ekibini tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
