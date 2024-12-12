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Diyanet Gençlik Merkezi Havza'da Hizmete Açıldı

Diyanet Gençlik Merkezi Havza'da Hizmete Açıldı
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Samsun'un Havza ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezi, çeşitli etkinlik alanları ile birlikte açıldı. Açılışta yetkililer, gençlerin burada sosyalleşip, doğru bilgiler edineceklerini vurguladılar.

Samsun'un Havza ilçesinde Diyanet Gençlik Merkezi hizmete sunuldu.

Havza Müftülüğü tarafından Kaymakamlık, Belediye, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ve hayırseverlerin desteğiyle Yeni Mahalle Sünnetçi Camisi'nin altında oluşturulan, oyun ve eğitim alanları, çok amaçlı salon ve açık spor sahasının bulunduğu Diyanet Gençlik Merkezi açıldı.

Kaymakam Mustafa Ayvat, burada yaptığı konuşmada, gençlerin eğlenerek ve öğrenerek zaman geçirecekleri Diyanet Gençlik Merkezinin hayırlı olmasını temenni ederek, "Çocuklarımızın gönül rahatlığı ile sosyalleşebileceği, doğru bilgiler ile donanacağı hizmet mekanını açmanın onurunu ve gururunu yaşamaktayım. Tüm halkımızdan ricamız, çocuklarını bu merkeze yönlendirmeleri. Çocuklarımız burada güven içerisinde olacaklar." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz de belediye olarak her zaman ibadethane ve okullarının destekçileri olduklarını vurgulayarak, gençler için yapılan her işe destek olamaya devam edeceklerini kaydetti.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli çalışmalarından birinin gençlerin ve ailelerin yetişmesi alanındaki çalışmalar olduğunu anlatarak, "Bu çerçevede geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve ailelerimizi milli ve manevi donanımlar ile donatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlerimizi cami ile buluşturacak olan bu eser ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Havza Müftüsü Cemil Alıcı da emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizde müftülüğümüze ait böyle bir tesis yoktu. Bu eser, devlet halk iş birliği ile ortaya çıktı. Burada genç kardeşlerimiz din konusunda bilgileri doğru yerde alacaklar. Genç dimağlarımızın yanlış yerlere gitmemesi adına gençlerimizi buraya yönlendirelim." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ve duanın ardından Ayvat, İkiz, Çakır ve diğer katılımcılar kurdeleyi keserek Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açtı.

Daha sonra gençlik merkezini gezen katılımcılar, Alıcı'dan bilgi aldı, gençlerle sohbet etti.

Ayvat ve Çakır, merkezin spor solanda masa tenisi de oynadı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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