Diyanet Camileri Futbol Turnuvası, Türk Toplumunu Bir Araya Getirdi

NEW ABD'deki Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Türk-Amerikan Diyanet Vakfı (TARF) ve New York Din Hizmetleri Ataşeliği tarafından organize edilen halı saha futbol turnuvası, Diyanet camilerinde hafta sonu eğitim alan çocukları ve ailelerini bir araya getirdi.

Başta New York, New Jersey ve Connecticut olmak üzere çevre eyaletlerden gelen 10'un üzerinde 9-13 yaş arasındaki öğrencilerden oluşan farklı takımlar, kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

New Jersey'deki Carlstadt kasabasında bulunan halı sahada yaklaşık 5 saat süren turnuvada Long Island Mevlana Camii birinci, New Haven Diyanet Camii ikinci ve Queens Mimar Sinan Camii de üçüncü oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen törende, NY Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Mehmet Bayatak, Washington Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kanca ve New York Din Hizmetleri Ataşesi Ali Tos, dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti.

Türk toplumunda birlik ve beraberliğin artırılması amacıyla düzenlenen turnuvanın sonunda, camilerin hafta sonu okullarına devam eden öğrenciler ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu.

İlk kez geçen sene düzenlenen Diyanet Camileri Hafta Sonu Öğrencileri Halı Saha Futbol Turnuvası, hem öğrenciler hem de aileler tarafından büyük ilgi görmüştü.