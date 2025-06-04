Diyanet Bayram Gazetesi'nin 10. Sayısı Yayınlandı

Diyanet Bayram Gazetesi'nin 10. Sayısı Yayınlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Diyanet Bayram Gazetesi'nin 10. sayısı, Kurban Bayramı'nın manevi değeriyle okurlara ulaştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazetenin içeriğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Diyanet Bayram Gazetesi, 10'uncu sayısıyla okurlarla buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazetenin 10'uncu sayısının çıktığını sosyal medya hesabındaki paylaşımla duyurdu.

Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet Bayram Gazetemizin 10. sayısı, Kurban Bayramı'nın manevi iklimini yansıtan dopdolu içeriğiyle bu bayram da okuyucularıyla buluşuyor. Ülkemizin birbirinden kıymetli yazar, akademisyen ve sanatçılarının Kurban Bayramı'na dair yazı, söyleşi ve hatıralarıyla katkı sunduğu Diyanet Bayram Gazetemizin bayram sevincimize ve muhabbetimize katkı sunmasını temenni ediyorum"

Gazeteye, "bayram.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliniyor.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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