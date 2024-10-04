Diyanet Başkanı Erbaş'tan Peygamber Örneği Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Peygamber Efendimizi örnek almalıyız"

ASTANA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bizler her açıdan Peygamber Efendimizi örnek almalıyız. Onun ümmeti için, insanlık için en büyük örnekliği ibadetlerine çok dikkat etmesi ve bütün ümmetinin de ibadetlerinden asla taviz vermemesi noktasında olmuştur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Merkez Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazı öncesi yaptığı konuşmada Erbaş, "İslam ne büyük bir nimettir ki hangi bölgede yaşıyor olursak olalım hepimizi büyük bir mabette, böyle bir cuma günü dilimiz, rengimiz, ırkımız ne olursa olsun bütün insanları bir arada toplayabiliyor. Bu büyük nimeti bütün yeryüzüne ulaştıran Allah resulü Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin (s.a.s.) Mevlid-i Şerifi'ni yani doğumunun yıl dönümünü kutluyoruz, idrak ediyoruz. Yüce Rabbimiz hepimizi Peygamber Efendimizin (s.a.s.) şefaatine nail eylesin" dedi.

"Peygamber Efendimizi örnek almalıyız"

"Şüphesiz Resulullah'ta sizin için en güzel örnek vardır" ayet-i kerimesini hatırlatan Erbaş, "Bizler her açıdan Peygamber Efendimizi (s.a.s.) örnek almalıyız. Onun ümmeti için, insanlık için en büyük örnekliği ibadetlerine çok dikkat etmesi ve bütün ümmetinin de ibadetlerinden asla taviz vermemesi noktasında olmuştur" diye konuştu.

"İnşallah minarelerden kıyamete kadar ezanlar gökleri inletir şekilde okunmaya devam etsin"

Erbaş, namazın önemine değinerek, şunları söyledi:

"Peygamber Efendimiz (s.a.s.); 'Namaz dinin direğidir', 'Namaz müminin miracıdır' buyurmuştur. İşte görüyorum ki bu muhteşem mabette sizler Peygamber Efendimizin (s.a.s.) bu mübarek sözlerine uyarak namaza olan bağlılığınızı gösteriyorsunuz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar' buyurmaktadır. İşte bizler de ibadetlere sığınarak, namazımızı ihmal etmeyerek her türlü kötülükten uzak durmaya gayret ediyoruz. İnşallah sizler, çocuklarınız, neslimiz, zürriyetimiz her zaman namazla beraber olurlar, namazlarını ihmal etmezler ve bu minarelerden kıyamete kadar ezanlar gökleri inletir şekilde okunmaya devam eder."