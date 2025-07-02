Diyanet, Ali Erbaş'la İlgili Yalan Haberi Yalanladı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, gazetede yer alan 'Erbaş, ütücüsünü hacca götürmüş' başlıklı haberi yalanlayarak, Arafat'taki görevlendirme listesinin çarpıtıldığını açıkladı. Başkanlık, açılan davalar ile yalan haberlere karşı hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede Başkan Ali Erbaş ile ilgili "Erbaş, ütücüsünü hacca götürmüş" başlığıyla yer alan haberi yalanladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberde, Arafat'taki bir günlük görevlendirme listesinin çarpıtılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu'nda yer alan personelin, Erbaş için özel olarak görevlendirilmiş gibi gösterildiği belirtildi.

Başkanlıkla hiçbir bilgi alışverişinde bulunulmadan haberin yayınlandığı ve kamuoyunun yalan haberle yanıltıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların hac ibadetini dini esaslara uygun, sağlıklı ve güvenli şekilde yerine getirmesini sağlamak amacıyla, Başkanlık tarafından gerekli tedbirler alınarak, organizasyonun farklı kademelerinde mevzuata uygun personel görevlendirmesi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hac organizasyonunda çamaşırcı ve ütücü olarak görevlendirilen personel, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak amacıyla oluşturulan Mekke Hastanesinde, Mekke ve Medine sağlık merkezlerinde, Arafat ve Mina sağlık çadırlarında görev yapan personelin iş kıyafetlerini, yatan hastaların kıyafetlerini, nevresim ve çarşaflarını yıkayıp ütülemektedir. Hac Organizasyonu kapsamında Arafat aşamasında, tüm personele görev verilmekte, özellikle Arafat ve Mina'daki sağlık çadırları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda hizmet sunulmaktadır. Daha önce de defalarca Başkanlığımız ve Sayın Başkanımızla ilgili yalan ve çarpıtma haberler yapan Sözcü Gazetesi'nin bir kez daha Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için art niyetli ve maksatlı haber yaptığı görülmektedir. Haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacaktır."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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