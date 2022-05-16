DİB: Akademi öğrencilerinin askerlikten muaf olacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlikten muaf olacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan, "Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlikten muaf tutulacağı"na dair haber ve yazıların gerçeği yansıtmadığı, Akademinin 16 Mart 2022'de TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet Akademisinin kurulmasına ilişkin kanunun 10/A maddesinde 'Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, adaylıkla ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.' hükmü yer almaktadır. Bu kanun maddesi bir muafiyeti içermemekte olup Diyanet Akademisinde eğitim gören aday din görevlilerinin eğitimi süresince askerlik hizmetlerinin tecil edileceğini karara bağlamaktadır."