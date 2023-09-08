Diyalize Giden Hastaya Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

AMASYA'da diyalize girmek için evden çıkan ve yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Necdet Ödübek (61), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen salı günü öğle Bahçeleriçi Mahallesi'nde meydana geldi. Fikri Ç. yönetimindeki 05 ABK 656 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necdet Ödübek'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulup, başından yaralanan Ödübek, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Böbrek rahatsızlığı bulunan ve diyalize girmek için evden çıktığı öğrenilen Ödübek, beyin kanaması nedeni ile yoğun bakıma alındı. Ödübek, bugün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fikri Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)