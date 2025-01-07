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Diyaliz Hastası Emekli Öğretmen 1 Milyon Lira Dolandırıldı

Diyaliz Hastası Emekli Öğretmen 1 Milyon Lira Dolandırıldı
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Antalya'da kendilerini bankacı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından 1 milyon lira dolandırıldığını iddia eden diyaliz hastası emekli öğretmen Selahattin Çelik, mağduriyetinin giderilmesini ve dolandırıcıların bulunmasını talep etti.

Antalya'da kendilerini telefonda bankacı olarak tanıtan kişiler tarafından 1 milyon lira dolandırıldığını iddia eden diyaliz hastası emekli öğretmen, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Antalya'da 2007'de böbrek nakli olan emekli öğretmen Selahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıl önce ağabeyinin vefat haberini aldıktan kısa bir süre sonra telefonla arandığını söyledi.

Ağabeyini kaybetmenin acısıyla bankacı olduklarını söyleyen kişilere güvendiğini, şifrelerini ve kişisel bilgilerini paylaştığını ileri süren Çelik, "Ağabeyimin acısıyla yöneltilen sorulara doğru cevap verdim. Adıma 15 kredi işlemi yapılarak, yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldım. İcra gelince dolandırıldığımı anladım. Bir süre önce polis merkezine giderek şikayette bulundum." ifadelerini kullandı.

Yüzde 99 da engelli raporu bulunduğunu aktaran Selahattin Çelik, yaşadığı travma sonrası nakledilen böbreğin fonksiyonlarının da bozulmaya başladığını belirtti.

Böbreği iflas edince diyalize girmeye başladığını ifade eden Çelik, "Hem maddi hem manevi anlamda sorunlar yaşıyorum. Bu olay sağlığımı da çok etkiledi. Dolandırıcıların bir an önce bulunmasını, mağduriyetimin giderilmesini ve başka insanların da benzer tuzaklara düşmemesini istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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