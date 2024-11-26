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Diyaliz Hastalarına Karşı Mücadele: Jandarma ve UMKE Ekipleri Yardıma Koştu

Diyaliz Hastalarına Karşı Mücadele: Jandarma ve UMKE Ekipleri Yardıma Koştu
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Karabük'te kar nedeniyle hastaneye gidemeyen diyaliz hastalarına jandarma ve UMKE ekipleri yardım etti. 82 yaşındaki Alaattin Gözlemeci ve 74 yaşındaki Sabri Lort, ekiplerin özverili çalışmalarıyla tedavi için hastanelere ulaştırıldı.

Karabük'te kar nedeniyle hastaneye gidemeyen diyaliz hastalarının yardımına ekipler yetişti.

Jandarma ve UMKE ekipleri, hasta ihbarları üzerine harekete geçti.

Eflani Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara rağmen ulaştıkları Çukurören köyündeki diyaliz hastası 82 yaşındaki Alaattin Gözlemeci'yi tedavisi için evinden alarak Eflani Devlet Hastanesine götürdü.

Eskipazar ilçesine bağlı Deresoplan köyü Taşlık Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki Sabri Lort'a ulaşan UMKE ekipleri de gerekli tıbbi müdahaleyi yaptıkları hastayı diyaliz merkezine nakletti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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