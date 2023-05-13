Diyaliz hastaları boyama yaparak keyifli vakit geçiriyorlar

ERZURUM - Oltu Devlet Hastanesinde diyalize giren hastalar saksı boyaması yaparak diyaliz saatlerini keyifli hale getiriyorlar.

Oltu Devlet Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri tarafından Oltu Devlet hastanesindeki diyaliz hastaları saksı boyama etkinliği düzenleyerek Diyaliz hastalarının moral motivasyonuna destek olurken hastaların keyifli dakikalar geçirmelerini sağlıyorlar.

Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Sema Nur Arasan, "Oltu Devlet Hastanesi 100 yataklı kapasiteye sahip olduğu için Hastanemiz bünyesinde Hemodiyaliz uygulamaları yapılmakta. Ayrıca Sosyal Hizmetler birimimiz bulunmakta. İki tane sosyal hizmetler uzmanı arkadaşımız ve Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerimizle birlikte Hastanemizde Hemodizyaliz tedavisi gören hastalımız diyaliz seanslarında keyifli dakikalar geçirebilmekleri için etkinlikler düzenlemekteler. Bu günkü etkinliğimiz saksı boyama idi. Hastalarımızda bu etkinlikten çok keyif aldıklarını belirttiler. Yaptıkları boyamaları evlerine götürebilecekler evlerinde çiçeklerini sergileyebilecekler. Hastaların yapılan etkinlik olmadan önceki süreçlerde hemodiyaliz tedavisine sıkılarak geldiğini, yapılan etkinliklerden sonra tedaviye daha istekli geldiklerini ayrıca diyaliz tedavisi sırasında hastalarımızın birbiriyle daha iyi ilişkiler kurmaya başladı" şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinden Seval Demir, "Oltu Devlet Hastanesinde staj yapmaktayız. Bu sürede gözlemlediğimiz sonucu saksı boyama etkinliği yaptık bundaki amacımız Hatalarımız Hastaneye girdikten sonra keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirmelerini sağlamak bu etkinliğin olumlu geri dönüşleri çok iyi oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim sosyal hizmetler her alanda varız bu etkinlikle farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Diyaliz Hastası Emrullah Kaya ise "Burada yatarken canımız sıkılıyordu, böyle boyama işleri yaptırıyorlar hem eğleniyoruz hem de vakit geçiyor" diye konuştu.

Diyaliz hastası Selami Demirci, "8 yıldır Hemo diyalize giriyorum bu etkinlikleri düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum zamanımız çok iyi geçiyor bu şekilde herkese teşekkür ederim" dedi.