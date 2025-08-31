Diyadin'de Son Teknoloji ile Un Üretimi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 69 yaşındaki Hikmet Adıgüzel, geçmişte taş değirmende öğüttüğü buğdayı, devlet destekli kurduğu tesiste artık son teknolojik makinelerle una dönüştürüyor.

İlçede geçmişte geleneksel yöntemlerle değirmen işleten Hikmet Adıgüzel, 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yüzde 50 hibe desteği alarak işletmesini büyütüp son teknolojik makinelerle donattı.

Çocuklarıyla beraber "un fabrikası" gibi çalışan değirmeni işleten Adıgüzel, insan eli değmeden tamamen teknolojiden yararlanarak günde 30 ton üretme kapasitesiyle yöre halkına hizmet veriyor.

Adıgüzel, un üretip satmanın yanında çiftçilerin getirdiği buğdayları da öğüterek bölgenin ihtiyacını karşılıyor.

Hikmet Adıgüzel, AA muhabirine, fabrikasının Ağrı ve çevresine çok rahat hizmet verme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

TKDK'den 2019 yılında yüzde 50 hibe desteği alarak işe başladığını ifade eden Adıgüzel, "Vatandaş buğdayı buraya getirip boşalttığı zaman buğday ön temizleme bölümüne geçiyor. Buradan da silolara alındıktan sonra ikinci temizleme alanında yıkanıyor. Temizlenme işlemi ve dinlenme ambarlarından sonra buğday öğütülmeye geliyor. Öğütülen un silolara alınıp makinelerle paketlendikten sonra banda alınıp araçlara yükleniyor." dedi.

"Günlük 30 ton un üretim kapasitesine sahip"

Adıgüzel, üst düzey teknoloji kullandıkları için vatandaşların da işinin kolaylaştığını belirterek, yoğun bir talep aldıklarını anlattı.

Üretilen unların insan eli değmeden makinelerce torbalara konulup yükleme bantlarıyla araçlara nakledildiğini söyleyen Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Vatandaşın getirdiği buğdayı öğütüyoruz, isterse un ile değişim de yapıyoruz. Değirmenimiz günlük 30 ton un üretim kapasitesine sahiptir. Ürettiğimiz unlar Ağrı ve Şırnak'a kadar gidiyor. Değirmenimiz çok güzel, Diyadin öyle bir şanslı ki kaliteli un üretiyoruz, kaliteli hizmet veriyoruz. Ağrı'nın yem fabrikasına ihtiyacı vardır. İnşallah devlet desteği nasip olursa hedefim yem fabrikası kurmak. Ben bu işi güzelce başardığım için çok mutluyum. Hedefimiz güzeldir. İyi bir örnek olduğum için çok mutluyum. 5 çocuğumla bu işi yapıyoruz. Bu meslek öyle bir şey ki sen onu bıraksan o seni bırakmaz."

Vatandaşlardan Mehmet Salih Kaya ise modern değirmenin üst düzeyde hizmet sunduğunu anlatarak, "Böyle bir değirmenin ilçemizde olması memnuniyet verici bir şey. Köylerdeki vatandaşlar uzak şehirlere gitmek yerine buğdaylarını buraya getiriyor. İnsan eli değmeden buğdaylar una dönüştürülüyor." dedi.