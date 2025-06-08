Diyadin'de Kayıp 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Bulundu
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki H.D, arama çalışmaları sonucunda bulundu. Ailesinin kayıp ihbarı sonrası AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve çocuk köy okulunun kazan dairesinde bulundu.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
İlçeye bağlı Şekerbulak köyünde ikamet eden 13 yaşındaki H.D'den dün akşam saatlerine doğru haber alamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gece boyunca köy ve çevresinde arama yapan ekipler, sabah saatlerinde çocuğu köy okulunun kazan dairesinde buldu.
H.D, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel