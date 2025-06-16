Diyabet Hastası Genç, Ambulans Helikopterle Van'a Ulaştırıldı

Diyabet Hastası Genç, Ambulans Helikopterle Van'a Ulaştırıldı
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 17 yaşındaki diyabet hastası genç, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Hastanın tedavisi devam ediyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören diyabet hastası 17 yaşındaki genç, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde Tip-1 diyabet tedavisi gören hastanın Van'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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