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DİYABET HASTALARINA SİVRİSİNEK UYARISI

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TÜRKİYE Acil Tıp Derneği, yaz mevsimiyle beraber acillere başvuran hastaların profilindeki değişime vurgu yaparak uyarıda bulundu.

TÜRKİYE Acil Tıp Derneği, yaz mevsimiyle beraber acillere başvuran hastaların profilindeki değişime vurgu yaparak uyarıda bulundu. Kardiyak Aciller Eğitim Komisyonu Genel Koordinatörü Uzm. Dr. Derya Abuşka, sivrisinek sokmalarına karşı diyabet hastalarını uyardı. Abuşka, "Aşırı kaşıma ve cildi kanatma, yaralama sonucu, oradan enfeksiyon girişi olabilir ve bu da çok daha ciddi tablolara yol açabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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