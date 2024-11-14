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Diyabet Farkındalık Günü'nde Sağlıklı Kahvaltı Etkinliği

Diyabet Farkındalık Günü'nde Sağlıklı Kahvaltı Etkinliği
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Ümraniye Belediyesi ile Türkiye Diyabet Cemiyeti işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, sağlıklı beslenme ve diyabet yönetimi üzerine bilgiler verildi. Etkinlikte sağlıklı kahvaltı menüsü ve bireysel beslenme danışmanlığı hizmetleri tanıtıldı.

Ümraniye Belediyesi ile Türkiye Diyabet Cemiyeti işbirliğiyle, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" kapsamında farkındalık için sağlıklı kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Aliya İzzetbegoviç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, diyabetliler için uygun kahvaltılık ve sağlıklı beslenme önerileri anlatıldı.

Ümraniye Belediyesinin diyetisyenlerinden Büşra Çetin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçedeki vatandaşlara ücretsiz bireysel beslenme danışmanlığı hizmeti sunduklarını söyledi.

Çetin, bugüne kadar yaklaşık 12 bin seans gerçekleştirdiklerini dile getirerek, ilkokul, ortaokul ve liselerde, gençlere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla eğitimler verdiklerini belirtti.

Bugün Türk Diyabet Cemiyeti işbirliğinde "Diyabet Farkındalık Günü" kapsamında sağlıklı beslenme ve diyabet yönetimi konularında bir atölye düzenlediklerine dikkati çeken Çetin, "Atölyede, sağlıklı bir beslenme tabağının nasıl oluşturulacağı, diyabetle yaşayan ya da riski olan bireyler için en uygun gıda seçimleri üzerinde durduk. Ayrıca, kadınların daha çok tercih ettiği çay saati menülerini nasıl daha sağlıklı hale getirebileceğimizi de tartıştık." dedi.

"Bu tabak modeli diyabet riski taşıyan ya da taşımayan herkes için uygun"

Türk Diyabet Cemiyetinde diyetisyen olarak çalışan Ayşe Üstün ise etkinlikte sağlıklı bir kahvaltı tabağında bulunması gerekenleri anlattı.

Üstün, sağlıklı kahvaltı tabağının yarısının sebzelerden ve posadan oluşması gerektiğini vurgulayarak, "Tabağın dörtte biri protein, dörtte biri ise karbonhidratlardan oluşmalı. Bu şekilde kan şekerini dengelemeyi hedefliyoruz. Bu tabak modeli sadece diyabet hastaları için değil, diyabet riski taşıyan ya da taşımayan herkes için uygundur." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Tuba Dayhan da atölyenin çok güzel ve keyifli olduğunu söyledi.

Dayhan, hem kahvaltı hem de günün menüsü üzerine iki farklı diyetisyenin çok güzel bilgiler verdiğini kaydederek, "Hem diyabet tanısı olan hem de ailesinde diyabet hastası olanlar için nasıl bir program hazırlanması kapsamında çok güzel bilgiler edindik." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte hazırlanan diyet menüleri katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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