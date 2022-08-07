DİYABAKIR'DA GÖLETE GİREN 13 YAŞINDAKİ AHMET, KAYBOLDU - Haberler

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DİYABAKIR'DA GÖLETE GİREN 13 YAŞINDAKİ AHMET, KAYBOLDU

DİYARBAKIR'da serinlemek için gölete girip, kaybolan Suriyeli Ahmet El-Derviş'i (13) bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

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DİYARBAKIR'da serinlemek için gölete girip, kaybolan Suriyeli Ahmet El-Derviş'i (13) bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Diyarbakır- Silvan kara yolundaki Kengerli Göleti'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte gölet kenarına gelen Ahmet El- Derviş, serinlemek için suya girdi. Ahmet, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. 2 araç, bir bot, ve 8 personel ile çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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