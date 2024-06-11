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Divriği'deki cam seyir terasına yaban keçileri akın etti

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Sivas'ın Divriği ilçesindeki cam seyir terasına çıkan yaban keçileri, güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas Valiliği, yaban keçilerinin terası kullanarak bölgedeki sosyal tesisin imkanlarından faydalandığını duyurdu.

Sivas'ın Divriği ilçesindeki cam seyir terasına çıkan yaban keçileri, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çok sayıdaki yaban keçisinin cam seyir terasında ve bölgede gezinmesi yer alıyor.

Sivas Valiliği, sosyal medyada "Mekanın sahipleri geldi" başlığıyla görüntüyü paylaşarak, "Divriği cam seyir terasına çıkan yaban keçileri alanda bulunan sosyal tesisimizin tüm imkanlarından faydalanıyor. Çaltı Çayı Kanyonu üzerinden bu muhteşem güzelliğe yakından şahit olmak için sizi de Divriği cam seyir terasına bekleriz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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