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Divriği'de Satranç Turnuvası Düzenlendi

Divriği'de Satranç Turnuvası Düzenlendi
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Sivas'ın Divriği ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası avlusunda satranç turnuvası yapıldı. Turnuvaya 120 sporcu katıldı ve ödül töreni düzenlendi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde satranç turnuvası gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası avlusunda Türkiye Satranç Federasyonu ve Sivas Satranç İl Temsilciliği'nin koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvaya Divriği Kaymakamı Resul Tutay, Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ve çok sayıda satrançsever ile vatandaşlar katıldı.

Turnuva 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ve 14 yaş üstü ve açık kategori olmak üzere dört ayrı kategoride 120 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Turnuvada başarılı olan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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