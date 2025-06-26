Divriği'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu M.G. (71) ile birlikte Z.G. (70) ve Y.K. (67) yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.G. (71) yönetimindeki 34 ZM 8212 plakalı otomobil, Divriği-Kangal kara yolunun İncirlipınar köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Z.G. (70) ve Y.K. (67) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel