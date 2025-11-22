Divriği'de Göçük Altında Kalan Şantiye Müdürü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Sivas'ın Divriği ilçesinde, maden ocağındaki heyelan sonucu göçük altına kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Gece ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları devam ediyor.
Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları sürüyor.
Gece ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
Yıldırım'ın bulunduğu bölgede toprak kayma riski bulunması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
