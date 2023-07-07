Divarese'nin İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonu Şıklığı ve Konforu Bir Araya Getiriyor

Divarese'nin ilkbahar-yaz 2023 koleksiyonunda yer alan konfor tabanlı topuklu sandaletler ve clutch modelleri ile konfor, kalite ve şıklığı tüm yaz davetleri, mezuniyet ve düğün kutlamalarına taşıyor. George Hogg'un ise zamansız, zarif ve lüks parçalarla gardırobuna yatırım yapanlara hitap eden koleksiyonu bulunuyor.

Divarese; ilkbahar-yaz 2023 koleksiyonunda yer alan konfor tabanlı topuklu sandaletleri ve clutch modelleri ile konfor, kalite ve şıklığı tüm yaz davetleri, mezuniyet ve düğün kutlamalarına taşıyor.

Divarese'den yapılan açıklamaya göre, George Hogg'un ilkbahar-yaz koleksiyonu ise zamansız, zarif ve lüks parçalarla gardırobuna yatırım yapanlara hitap ediyor.

Divarese'nin koleksiyonunda yer alan ince bantlı, topuklu sandaletler ve şık clutchlar mezuniyet, düğün, kokteyl davetleri için kusursuz çizgiler taşıyor. Bunun yanı sıra, özel konfor tabanlı topukluları ile şıklık ve konfordan ödün vermeden iddialı görünümlere sahip olmaya olanak sağlıyor.

Takım elbise stilini veya smokin takımları tamamlamak için ideal olan Oxford ayakkabılar, deri ve süet loaferlar da erkeklerin davetlerde iddialı duruşunun altını çiziyor.

Zamansız parçaların yer aldığı George Hogg'un kadın ve erkek koleksiyonunda usta zanaatkarlık kaliteli malzemeyle birleşiyor. George Hogg'un zamansız ve ikonik çanta ve ayakkabıları lüksün zarafet anlayışını yatırımlık parçalar olarak yansıtıyor.