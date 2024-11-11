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Divanu Lugati't-Türk Sergisi Dünyayı Geziyor

Divanu Lugati't-Türk Sergisi Dünyayı Geziyor
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Türk kültürüne dair önemli bilgileri içeren 'Divanu Lugati't-Türk' eseri, 'Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu' sergisiyle Kırgızistan'da sanatseverlerle buluştu. Sergi, Türk milletlerinin medeniyet kurucu kimliğini vurgulamayı hedeflerken, farklı deneyimlerle zenginleştirilmiş bir kültürel keşif sunuyor.

Türkçenin ilk sözlüğü olan ve Türk kültürüne dair önemli bilgileri içeren "Divanu Lugati't-Türk" eserini anlatan "Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu" sergisi, birçok ülkede sanatseverlerle ve tarih meraklılarıyla buluşacak.

Sergi, Türk Dünyası Vakfı iş birliğinde Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Kırgızistan'da Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Tarih Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfından yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen sergi, Türk milletlerinin medeniyet kurucu kimliğini vurgulamayı hedefliyor.

Sergi, ilginç kelimeler ve objeler eşliğinde Türk kültür mirasının derinliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçilerine farklı deneyim sunuyor.

Sergide ayrıca Türkistan'ı merkez alan bir harita da modern harita ile karşılaştırmalı olarak yer alıyor. Moda tasarımcısı Ezgi Karayel tarafından, Divanu Lugati't-Türk'teki anlatımlara dayanan erkek ve kadın kıyafetleri de ziyaretçilerle buluşuyor.

"Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu" sergisi, 2025 yılı sonuna kadar başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere dünya genelinde farklı bölgelere taşınacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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