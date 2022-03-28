- DİTİB'ten Ramazan ayında Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

BAKÜ - Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği aracılığıyla Azerbaycan'a gönderilen erzak kolilerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere dağıtımına başlandı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği aracılığıyla Azerbaycan'daki şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahiplerine 2 bin 500 gıda paketi gönderdi. Ailelerin sahur ve iftar sofralarını hazırlayabilecekleri temel gıda maddeleri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Ramazan vesilesiyle gıda yardımının Azerbaycan'a ulaşmasına vesile oldukları için DİTİB ve Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür eden Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Biz bunu yardım olarak değil, Müslümanın, Müslümanın sofrasında bir çorba, bir tuz, bir kaşık ta olsa katkısı, Müslüman'ın Müslüman'ı hatırlaması olarak görüyoruz. Bu yıl DİTİB daha büyük bir organizasyon yapmış. Hayırseverlere, kardeşinin sofrasına katkı gönderen, lokma gönderen, Ramazan'da birbirini hatırlamaya vesile olan bu çalışmaya teşekkür ediyorum. DİTİB'e teşekkür ediyorum ve Türkiye Diyanet Vakfı'mıza teşekkür ediyorum. Bu, insanları birbirine yakınlaştıran da bir hadisedir. Üç aylarda, bayram öncesinde Müslüman'ın Müslüman'ı, kardeşin kardeşi farklı coğrafyalarda da olsa hatırlaması, sofrasında kendisinin de olması, hissetmesine vesiledir" ifadelerini kullandı.

Ramazan'ın kardeşlik, sevinmek ve sevindirmek olduğunu vurgulayan Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuz Yılmaz, "Bu yıl, her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve DİTİB Almanya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği organizasyonuyla 2 bin 500 koli gıda paketini, inşallah hediye paketini başta Bakü, Gence ve ulaşabildiğimiz illerde öncelikle emanet eden, özellikle de yine Karabağ şehitlerimizin ailelerine ulaştırmaya çalışacağız. Çünkü onlar, şehit aileleri, milletimize, bize emanettir. Gazilerimize de, ihtiyaç sahiplerine bundan daha büyük mutluluk duyuyoruz. Zaten mümin cana candır sloganımız var. Azerbaycan'da can kardeşlerdir. Bu vesileyle Diyanet Vakfı'mıza, DİTİB genel başkanımıza, yönetim kuruluna, özellikle Almanya'daki vatandaşlarımıza, derneklerimize, din görevlilerimize ve halkımıza hakikaten şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu yıl 86 ülkeye hizmet götürdüğünü ve bir dünya kuruluşu haline geldiğini belirterek, "Ramazan ayı manevi iklimin zirve yaptığı aydır. Bu manada, bu yıl bilgisayar hatlı Kur'an-ı Kerim baskısı yaptık. İnşallah onu da halkımıza buluşturacağız. Yine Türkiye'de basılıp yolda olan Hazreti Peygamber ve Aile, Hazreti Peygamber ve Çocuk, gençlik ve benzeri kitaplarımız var. Onları da hediye edeceğiz. Çocuklarımıza ayrıca hediyelerimiz var, çocuklarımızı da unutmadık. Bu faaliyetlerimizde her zaman yanımızda olan özellikle desteklerini hiç esirgemeyen sayın büyükelçimize de huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Almanya'dan ve Türkiye'den gelen bu yardımların, bu hediye paketlerinin dağıtılmasında bizlere eşlik edecek olan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz diyoruz. Sağlık ve afiyetler diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hakk, sağlık, afiyet içerisinde bayrama ulaştırsın inşallah" şeklinde konuştu.