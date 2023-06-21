DİTİB gönüllüleri Hatay'da depremzedelere bayramlık hediye dağıttı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya'dan gelen gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çocuklara bayramlık hediye etti. Hamburg ve Schleswig-Holstein gönüllüleri, Defne ilçesindeki çadır kentte kalan çocukları ziyaret ederek, bayramlık hediye dağıttı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey ve beraberindekiler, deprem bölgesindeki kurban kesim merkezlerini inceledi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Almanya'dan gelen gönüllüleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çocuklara bayramlık hediye etti.

DİTİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin Hamburg ve Schleswig-Holstein gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesinde Defne ilçesindeki çadır kentte kalan çocukları ziyaret etti.

Kuran kursunda eğitim alan çocuklar için etkinlik düzenleyen katılımcılar, bayramlık hediye dağıttı.

Program kapsamında DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey ve beraberindekiler, Birliğin desteğiyle kurulan konteyner kent, mobil mutfak ve gıda deposuna ziyarette bulundu, deprem bölgesindeki kurban kesim merkezlerini inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hamburg ve Schleswig-Holstein Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç, "Kur'an kursunda hafızlık yapan çocuklarımızı ziyaret ettik. Onların gözlerindeki umut ışığını hep birlikte aydınlatacağız ve yaralarımızı el birliğiyle saracağız." ifadesini kullandı.

Dikeç, Almanya'daki hayırseverlerin gönderdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek destek olanlara teşekkür etti.