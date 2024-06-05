Üye Girişi
Haberler

DİTİB, Almanya'daki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın Mannheim kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Rouven L. için başsağlığı mesajı yayımlayarak saldırıyı kınadı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın Mannheim kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastenede hayatını kaybeden polis memuru Rouven L. için başsağlığı mesajı yayımlayarak saldırıyı kınadı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Mannheim'da 31 Mayıs'ta düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Genç polis memuru Rouven L'nin ailesinin acılarının derinden paylaşıldığı belirtilen açıklamada, polisin ailesine, mesai arkadaşlarına ve tüm sevenlerine Yüce Allah'tan dayanma gücü ve sabır dilendi.

Açıklamada, "DİTİB teşkilatı olarak bizler de saldırganı ve bu vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor, kime veya neye yönelik yapılırsa yapılsın, şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hiçbir dinin bu tür menfur olayları desteklemeyeceği vurgulanan açıklamada, her dinin toplumsal barış ortamını gölgeleyen bu tür olayları reddedeceğinin bilindiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnançlarımız, düşüncelerimiz, ırklarımız, dünya görüşümüz, hayat felsefemiz farklı olsa da hepimiz bu dünyada yaşıyoruz ve bu dünyanın bir vatandaşıyız. Tüm bu farklılıklarımıza rağmen hepimiz insanlık ortak paydasında eşitiz. Bu menfur ve vahşi eylem, insanı insan yapan tüm değerlere aykırıdır ve hiçbir durumda mazur görülemez. Kırk yıldır insanların ve toplumların refah ve huzurunu daima gözeten bir kurum olarak, barış ve gelecek adına, bir daha bu tür olayların yaşanmaması temenni ediyoruz. Benzer saldırıların bir daha yaşanmaması için saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını yetkili mercilerden talep ediyoruz. Müslümanlar olarak ?adalet, ?iyilik, sevgi, saygı, hoşgörü, barış, yardımseverlik ve dayanışma gibi temel prensipler doğrultusunda bir gelecek için hep birlikte dua ediyoruz."

Mannheim'da 31 Mayıs'ta mitingde düzenlenen bıçaklı saldırıda İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Michael Stürzenbergerg de dahil olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda yaralanan 29 yaşındaki polis memuru Rouven L, 2 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Mannheim Almanya Dünya Güncel Haberler

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

Bakmadan Geçme

SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Kamuda sözleşmeli personel ne demek? Adana 2024 yılı kurban satış ve kesim yerleri nereler? Özel sektöre Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı idari tatil mi, resmi tatil mi? EKPSS TERCİH BAŞLADI MI 2024? EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS TERCİH KILAVUZU! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Erzurum Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Erzurum'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? E - OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? MEB e - Okul not ve DEVAMSIZLIK kapama tarihi ne zaman? Gaziantep Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Gaziantep'te kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? #9917 Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! #129349 Antalya Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Antalya'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Samsun Kurban kesim ve satış yeri 2024: Samsun'da kurban pazarı hangi ilçeye ve nereye kuruluyor? MOURİNHO MALİYETİ NE KADAR? Ali Koç açıkladı: Mourinho yıllık maliyeti kaç para? Kayseri Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Kayseri'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? İzmir'de kurban satış ve kesim yerleri nereler? İşte 2024 İzmir kurban pazarı konumları Ankara Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Ankara'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?
FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı

FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title