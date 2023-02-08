Disney, Uygur Türklerinin 'zorla çalıştırılmasına' atıfta bulunan Simpsons'ın bölümünü kaldırdı

HONG Dijital yayın platformu Disney+ üzerinden yayımlanan The Simpsons dizisinin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "zorla çalıştırmalara" atıfta bulunan bölümü, Disney'in Hong Kong'da yayın yapan platformundan kaldırıldı.

The Simpsons dizisinin 34'üncü sezonundaki bölümde, sanal bir Çin Seddi önünde duran karakterlerin "Çin'in harikalarına bakın. Bitcoin madenleri ve çocukların akıllı telefon yaptığı zorla çalışma kampları." ifadelerinin kullanıldığı belirtiliyor.

Televizyonda Ekim 2022'de yayımlandığı kaydedilen Sincan'daki "zorla çalıştırma kamplarına" atıfta bulunulan bölümün platformdan ne zaman kaldırıldığı ise bilinmiyor.

Hong Kong'da Ekim 2021'de Çin'in ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı olduğu düşünülen filmlerin yasaklanmasını öngören yasa onaylanmıştı.

Sincan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin iddialar

Çin, son yıllarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilere hedef oluyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 1 Eylül 2022'de Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dair rapor yayımlanmıştı.

Sincan'da yaşayan kişilerle yapılan mülakatların da yer aldığı 48 sayfalık raporda, keyfi gözaltına alınmalar, terör ve aşırıcılıkla mücadele adı altında ciddi insan hakları ihlalleri, yeniden eğitim kamplarında tutulanlara yönelik endişe verici işkence, kötü muamele ve zorunlu tıbbi tedavi gibi uygulamalara ilişkin güvenilir raporlar bulunduğu belirtilmişti.

Çin'in iki farklı sistem kullandığına işaret edilen raporda, bunlardan birinde, mesleki beceri eğitim ve öğretim için azınlıkların alıkonulduğu ve akabinde işe yerleştirildiği belirtildi.

Zorla çalıştırma

Öte yandan çok sayıda Uygur Türkü'nün bölgedeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığı iddia edilmiş, Sincan'daki bazı işletmeler, "zorla çalıştırma" yoluyla üretim yapıldığı iddialarının hedefi olmuştu.

ABD Kongresi, Aralık 2021'de Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ile diğer etnik ve dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören yasayı kabul etmişti.

Pekin yönetimi sözcüleri ise zorla çalıştırma iddialarını "Çin karşıtı güçler tarafından uydurulmuş yalanlar" olarak nitelemiş; ülkedeki insan hakları durumunun gerçeğe aykırı olarak karalanmaya çalışıldığını savunmuştu.