Disney+, Türkiye'ye geldi! Fiyatını hak ediyor mu?

Dijital içerik platformları arasındaki rekabet her geçen gün daha da büyüyor. Şu an için en büyük platform olan Netflix, pazar hakimiyetini elinde bulundururken, Disney+ (Disney Plus) da hizmet verdiği bölge sayısını artırıyor. Son olarak bugün (14 Haziran 2022) itibariyle Disney+ Türkiye faaliyetlerine başladı.

Bu gelişmenin ardında ise kullanıcıların aklında "Disney+'a nasıl üye olunur?, Disney+ almaya değer mi?, Fiyatını hak ediyor mu?, Disney+ Türkiye fiyatı ne kadar" gibi sorular belirmeye başladı. ShiftDelete.Net editörü Yağmur Yıldırım, sizler için platformun incelemesi yaparak bu sorulara yanıt aradı.

Disney+ almaya değer mi? İçerikler bu fiyatı hak ediyor mu?

Disney+'ın, Türkiye faaliyetlerine oldukça hızlı başladı. Platform, neredeyse aylar öncesinden ülke çapında reklam vererek kullanıcı kazanmaya çalıştı. Buna ek olarak sunduğu rekabetçi fiyat ve geniş içerik kütüphanesiyle de kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Platform açıldıktan sonra üyeler, yapımcılığını ve senaristliğini Jon Favreau'nun üstlendiği, platformun en sevilen Star Wars içerikleri arasında bulunan The Book of Boba Fett ve The Mandalorian gibi içerikleri izleyebilecekler.

Ayrıca Oscar Isaac'in, Steven Grant rolünde anlık kopukluklar yaşayarak başka bir hayatın anılarıyla boğuşan bir hediyelik eşya dükkanı çalışanını canlandırdığı merakla beklenen Marvel Studios dizisi "Moon Knight" ile birlikte Simu Liu ve Awkwafina'nın başrollerini paylaştığı Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Joker 2 filmi için büyük Harley Quinn sürprizi!

Büyük beğeni toplayan Joker'in devam filmi hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı. Buna göre filmde Harley Quinn rolünde Lady Gaga olacak.

Disney+ Türkiye fiyatı ne kadar?

Disney'in sevilen servisi, bugünden itibaren Türkiye pazarında yayına başlayadı, Türkiye fiyatı ise aylık 34,99 TL, yıllık 349,90 TL olarak belirlendi. Ön kayıt yaptıranlar içinse 8 ay fiyatına 12 ay kampanyası mevcut. Yani 1 yıllık üyelik %16 daha uygun fiyatla 279,90 TL'ye denk geliyor.

Ayrıca iOS ve Android uygulamaları üzerinden uygulama içi satın alma özelliği ile de üye olabiliyorsunuz.

Seçkin içeriklerde IMAX özelliği olacak

Disney Plus, kullanıcılara tek fiyata aynı anda dört adede kadar izleme, on cihaza kadar sınırsız indirme imkanları tanıyacak. Platformdaki seçkin içerikler, daha yüksek kaliteli bir görüntü sunan IMAX teknolojisiyle de izlenebilecek.

Disney Plus'a nasıl üye olunur?

Ön kayıt yaptıysanız gönderilen maildeki bağlantıya ya da disneyplus.com/tr-tr adresine girin.

Üyelik kaydınızın ilk adımı olarak mail adresinizi girin.

Sonraki adımda Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayın.

Hesabınızda kullanacağınız şifrenizi belirleyin.

Son adımda ise indirimli üyeliğinizi tamamlayacak olan ödeme bilgilerinizi girin.

Platformun iOS ve Android uygulaması ile TV uygulamaları da çıktı!

Bugün itibariyle yayın hayatına başlayan platformun, mobil ve TV uygulamalarını da yayınladı. Uygulamaları aşağıdaki listemizden indirebilirsiniz.

Disney Plus iOS uygulamasını indirmek için buraya tıklayın

Disney Plus Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayın

LG WebOS uygulama sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın

Shiftdelete / Güncel