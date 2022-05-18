Disney Plus'tan reklamlar için örnek hamle! - Haberler

Disney Plus, diğer yayın platformları için de örnek olacak bir hamle yaptı. Önümüzdeki ay ülkemizde de yayın hayatında başlayacak platform, yakın zamanda reklam içerikli bir katman sunacağını duyurmuştu. Yeni sunacağı katmanı için henüz fiyat bilgisi paylaşmayan Disney Plus, okul öncesi çocuk profilleri için herhangi bir reklam yayımlamayacağını açıkladı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Disney Plus, çocuklar hakkında veri toplamayacaklarını belirtti!

Wall Street Journal bugün Disney Plus'ın bir saatlik yayında dört dakikalık reklam vereceğini açıkladı. Aynı zamanda ek olarak da okul öncesi profiller için herhangi bir reklam olmayacağını duyurdu. Platform da bu haberleri doğrulayarak okul öncesi profiller için reklam olmamasının ilk planları olduğunu dile getirdi.

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Walt Disney Company'nin Reklam Satışlarından Sorumlu Başkanı Rita Ferro konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çocukları hedeflemek için hiçbir zaman tek tek çocuklar hakkında veri toplamayacağız. Reklam destekli Disney Plus katmanını izlemek için kendi profillerini kullanan okul öncesi çocuklar, herhangi bir reklam görmezler.

Platformun çocuk profillerine reklam dahil etmemesinin yasal zorunluluktan dolayı olduğu düşünülüyor. Çünkü çocuklara yönelik reklamlar tamamen yasal durumda fakat bir şirketin 13 yaşından küçük çocukların ebeveynlerinin izni olmadan veri toplaması kanunen yasak.

Disney Plus'ın reklam içeren katmanının ne kadar olacağı şimdilik belirsiz durumda. Fakat şirket, reklam içeren katman geldikten sonra 8 dolarlık reklamsız sürümün fiyatının artacağını açıkladı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Disney Plus, ülkemize geldiğinde abone olacak mısınız? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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