Disney+'ın Türk dizisi Kaçış'ın resmi fragmanı yayınlandı! - Haberler

Gün geçtikçe yaygınlaşan video akış platformlarının en yeni üyelerinden Disney+'ın Türkiye macerası için geri sayım başladı. 2019'da hayata geçen ve abone sayısıyla kısa sürede Netflix ve Amazon Prime gibi platformlara rakip olan hizmet, önümüzdeki ay Türk dizisi Kaçış ile Türkiye'deki yayın hayatına başlayacak. Son olarak geçtiğimiz saatlerde dizinin resmi fragmanı yayınlandı.

Kaçış dizisinin resmi fragmanı yayınlandı

Bugüne dek belirli aralıklarla tanıtım videolarıyla gündeme gelen Disney+'ın Türk dizisi Kaçış'ın resmi fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. 1 dakika 30 saniye uzunluğundaki videonun aksiyon odaklı olduğunu belirtelim.

Kaçış'ın kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Onur Bay, Engin Akyürek ve Levent Ülgen gibi isimler bulunuyor. Gaziantep ve çevre illerde çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. Öte yandan yapımcılığını O3 Medya ile birlikte Same Film üstleniyor. Son olarak dizinin hikayesini başrol oyuncusu Engin Akyürek'in yazdığını belirtelim.

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Kaçış dizisi konusu

Savaş fotoğrafçısı Mehmet ile farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin, araştırma yapmak için Ezidi köyüne gidişlerini anlatan Kaçış dizisinde, sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu terör örgütünün eline düşmeleri ve sonrasında kaçış hikayeleri izleyiciye aktarılıyor.











Disney+, 14 Haziran'da Türkiye pazarına giriş yapacak. Platformun abonelik ücretleri aylık 34,99 TL ve yıllık 349,90 TL şeklinde belirlendi. Burada lansmana özel bir teklif hazırlama kararı alan şirket, Tanışma Paketi adlı indirimli yıllık kampanyasını geçtiğimiz hafta satışa sundu.

Tanışma Paketi; lansman tarihi 14 Haziran'dan önce kayıt olan ve 26 Haziran'a kadar satın alma işlemlerini tamamlayan kullanıcılar için geçerli. Bu gereksinimlerin karşılanması halinde 279,90 TL karşılığında, yani 8 ay fiyatına bir yıllık Disney+ kullanılabilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Kaçış, izleyicilerin beklentilerini karşılayabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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