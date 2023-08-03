Disney+'ın Atatürk dizisi televizyon ve sinemalarda yayınlanacak

Son günlerde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Disney+'ın Atatürk dizisiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Walt Disney Company Türkiye, Atatürk dizisinin Disney+'ta yayınlanmayacağını açıkladı. Buna göre dizi, televizyon ve sinemalarda vizyona girecek.

Son günlerde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Disney+'ın Atatürk dizisiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Walt Disney Company Türkiye, Atatürk dizisinin Disney+'ta yayınlanmayacağını açıkladı. Buna göre dizi, televizyon ve sinemalarda vizyona girecek.

Disney+ Atatürk dizisi TV ve sinemalarda yayınlanacak

Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner yaptığı açıklamada, dizinin dijital platform Disney+'da yayımlanmasının iptal edildiğini doğruladı. Buna gerekçe olarak, Atatürk'ün hikayesini çok daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini gösterdi. Dizi, ilk bölümü 29 Ekim tarihinde olmak üzere FOX TV'de ve sinemalarda gösterime girecek.

Soner, "Atatürk dizisini iki bölüm olarak televizyon ekranlarında ve sinemalarda gösterme kararı aldık. Böylelikle çok daha fazla izleyiciye ulaşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

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ABD'deki lobicilik faaliyetlerinin baskısıyla yayınlanmasını iptal edildiği belirtilen dizi için RTÜK araya gimişti. Dizinin platformda yayınlanmayacağı açıklaması sonrasında hem kullanıcılardan hem de resmi kuruluşlardan tepkiler geldi.

Disney+ tarafından hazırlanan Atatürk dizisinin yayın takvimi ise şu şekilde olacak:

29 Ekim'de FOX TV'de 1. film

3 Kasım'da sinemalarda 1. film

22 Aralık'ta sinemalarda 2. film

2024 yazında her iki film de FOX TV ekranlarında tekrar yayınlanacak.

Öte yandan Ermeni lobisinin diziyle ilgili paylaşımlarının Türkiye'de olumsuz bir algı oluşturduğuna dikkat çekildi. Disney+ sözcüsü ayrıca yüzlerce kullanıcının tepki olarak aboneliklerini iptal ettiğini dile getirdi. Disney'in Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialar ise yetkili tarafından yalanlandı.

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