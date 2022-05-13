Disney+ abonelik fiyatları zamlanıyor: Türkiye'de değişim olacak mı? - Haberler

2019 yılında macerasına başlayan Disney+, son dönemde popülaritesini artıran video akış platformlarından biri halini aldı. Bu yıl ülkemizde de yayın hayatına girme kararı alan şirket, son zamanlarda daha fazla kullanıcıya hitap etmeye başladı. Ancak gelen haberler abone olmak isteyenlerin keyfini kaçırabilir.

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Enerji, gıda ve vergi faturalarındaki artış, abonelere yansıyabilir

Önemli girişimleriyle ülkemizde de adından söz ettirmeye başlayan Disney+, yarattığı olumlu havaya gölge düşürebilir. Şirketin CEO'su Bob Chapek, abonelik katmanlarında bazı değişikliklere gidebileceklerini bunun ücretlere yukarı yönlü yansıyabileceğini belirtti.

Şirketin CEO'su abone ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artış için ilginç bir mazeret sunuyor. Öyle ki bazı çalışmalarda oluşan yüksek enerji, gıda ve vergi faturaları, şirkette küçük çaplı bazı mali krizlere yol açıyor. Olası fiyat artışında hangi ülkelerin etkileneceği ise henüz bilinmiyor. Ancak Bob Chapek'in genele hitap eden tavrı, " Türkiye'de yayına başlamadan zam gelir mi?" sorusunu akıllara getiriyor.

Öte yandan Disney+,14 Haziran'da Türkiye pazarına giriş yapacak. Platformun abonelik ücretleri aylık 34,99 TL ve yıllık 349,90 TL şeklinde belirlendi. Burada lansmana özel bir teklif hazırlama kararı alan şirket, Tanışma Paketi adlı indirimli yıllık kampanyasını geçtiğimiz hafta satışa sundu. Fakat olası bir zam haberinden sonra değişiklikler olabilir.

Platform son aylarda en verimli dönemini yaşıyor. Birkaç gün önce açıklanan mali rapora göre platform 137,9 milyon aboneye ulaştı. Öyle ki 7,9 milyonunu sadece son 3 ayda elde eden şirket, en önemli rakibi Netflix'te yaşanan abone düşüşünden de olumlu yararlandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Disney+, ülkemizde istediği başarıyı elde edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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