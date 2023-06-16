Dişli Belediye Başkanı Süreyya Güvenir trafik kazası geçirdi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Dişli Belediye Başkanı Süreyya Güvenir yaralandı. Kazada, tır ile çarpışan otomobilde bulunan Güvenir, Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde trafik kazası geçiren Dişli Belediye Başkanı Süreyya Güvenir, yaralandı.

A.Y. (61) idaresindeki 03 KV 490 plakalı tır, Suvermez Kavşağı'nda Alp Güvenir'in (37) kullandığı 03 AS 360 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinin Belediye Başkanı Süreyya Güvenir (50) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Güvenir'in hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.