DİSKİ'nin çalışmasıyla Çermik'in kırsal Karataş Mahallesi temiz içme suyuna kavuştu Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma ile Çermik ilçesinin Karataş Mahallesinin temiz içme suyuna kavuşması sağlandı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma ile Çermik ilçesinin Karataş Mahallesinin temiz içme suyuna kavuşması sağlandı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ ekipleri, özellikle yaz aylarında içme suyu sorunu yaşayan 25 hane ve 130 nüfusa sahip Karataş Mahallesi'ne 600 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı döşedi. DİSKİ Genel Müdürlüğü, şebeke hattının tamamlanmasının ardından mahallede 25 abonenin bağlantısını yaptı. Bu sayede Karataş Mahallesi, kaliteli içme suyuna kavuştu. Karataş Mahallesi sakinleri yürütülen çalışmalardan dolayı DİSKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti. AA / Osman Bilgin - Güncel Güncel Haberler

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