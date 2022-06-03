DİSKİ, içme suyu sorununu çözüyor - Haberler

DİSKİ, içme suyu sorununu çözüyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani ilçesinde Şirinevler Mahallesinin içme suyu sorununu çözdü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani ilçesinde Şirinevler Mahallesinin içme suyu sorununu çözdü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ ekipleri, mahallenin su ihtiyacını gidermek için çalışma başlattı. Bu kapsamda teknik ekip içme suyu hattı döşedi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Şirinevler Mahallesi 24 saat kesintisiz içme suyuna kavuştu. DİSKİ Genel Müdürlüğü kent merkezi ve ilçelerde özellikle yaz aylarında su sorununun oluşmaması için sahada projeler yürütmeye devam ediyor. AA / Osman Bilgin - Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şirinevler Diyarbakır su Güncel Haberler

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