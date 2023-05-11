DİSKİ'den su borcu olan abonelere yapılandırma fırsatı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık 2022 öncesindeki su faturalarına ilişkin, gecikme faizi ve cezaları biriken abonelerin borçlarını yapılandırmaları için müracaatları almaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık 2022 öncesindeki su faturalarına ilişkin, gecikme faizi ve cezaları biriken abonelerin borçlarını yapılandırmaları için müracaatları almaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Kanunu"nun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, Diyarbakır'da su borcu olan vatandaşların bu düzenlemeden yararlanabilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 31 Aralık 2022 öncesinde su faturası borcu olup gecikme faizi ve cezaları biriken ve bu yeni fırsattan yararlanmak isteyen abonelerin, 31 Mayıs'a kadar DİSKİ'ye müracaat etmeleri gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, hedeflerinin tüm borçluları borç yükünden en kolay şekilde kurtarmak olduğunu belirtti.

Vatandaşların yapılandırma ile ilgili detaylı bilgiye DİSKİ ödeme noktaları, Alo 153 ve DİSKİ web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini aktaran Tutşi, "Abonelerimizin peşin veya 48 aya varan taksit imkanlarıyla istedikleri şekilde ödemelerini yapmasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yapılandırmadan yararlanamayan, yararlanmaya başlasa da ödemelerini tamamlayamayan abonelerimizin bu imkandan faydalanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.