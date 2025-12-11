Disk'ten Gelirde ve Vergide Adalet Çağrısı: "Bu Ücretlerle Yaşanmaz"

(ANKARA ) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), artan hayat pahalılığı nedeniyle işçi ücretlerinin eridiğini belirterek gelirde ve vergide adalet çağrısı yaptı. Ücret artışlarının resmi enflasyonun bile altında kaldığı, açlık sınırının 30 bin, yoksulluk sınırının 90 bin liraya dayandığı, asgari ücretin ise 22 bin 104 lira olduğu hatırlatılan konfederasyon açıklamasında, "Bu ücretlerle yaşanmaz" ifadesine yer verildi.

DİSK'ten yapılan yazılı açıklamada asgari ücretin 11 aylık alım gücü kaybının 6 bin 574 liraya ulaştığı, enflasyonun her gün ücretleri erittiği belirtildi. Asgari ücrete bu yıl yapılan artışın, önceki yıl yaşanan kayıpları telafi etmediği belirtilen açıklamada, "Düşük ücret alırsanız enflasyon düşer dediler, halkı kandırdılar. Hükümet enflasyonu değil ama ücretleri düşürdü" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, adaletsiz vergi sistemi nedeniyle yükün işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin sırtına bindiği vurgulandı. Ücretlilerin yıl içinde bir üst vergi dilimine geçerek patronlardan daha fazla vergi ödediği ifade edilen açıklamada, enflasyon ile vergi ve kesintilerin yıl boyunca ücretlilere toplam faturasının 2 trilyon lirayı bulduğu, bunun da büyük bölümünün işçilerden alınıp patronlara ve iktidara aktarıldığı belirtildi.

DİSK, tüm bu nedenlerle asgari ücretin hükümet ve işverenlerin kararıyla belirlenmemesi, asgari ücretin işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği düzeye çıkarılması ve kişi başına milli gelirin yüzde 60'ından az olmaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi; işçilerin sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarının önündeki engellerin kaldırılması istenen açıklamada, vergi adaleti için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistem talep edildi.

DİSK, açıklamasında tüm işçileri, emekçileri ve emeklileri insanca yaşanabilecek ücret ve vergide adalet için ortak mücadeleye çağırdı.