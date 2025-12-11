Haberler

Disk'ten Gelirde ve Vergide Adalet Çağrısı: "Bu Ücretlerle Yaşanmaz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİSK, artan hayat pahalılığı ve eriyen işçi ücretlerine dikkat çekerek, asgari ücretin yetersiz olduğunu ve işçiler için adaletsiz vergi sistemine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Açıklamada asgari ücretin ve emekli aylığının artırılması gerektiği vurgulandı.

(ANKARA ) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), artan hayat pahalılığı nedeniyle işçi ücretlerinin eridiğini belirterek gelirde ve vergide adalet çağrısı yaptı. Ücret artışlarının resmi enflasyonun bile altında kaldığı, açlık sınırının 30 bin, yoksulluk sınırının 90 bin liraya dayandığı, asgari ücretin ise 22 bin 104 lira olduğu hatırlatılan konfederasyon açıklamasında, "Bu ücretlerle yaşanmaz" ifadesine yer verildi.

DİSK'ten yapılan yazılı açıklamada asgari ücretin 11 aylık alım gücü kaybının 6 bin 574 liraya ulaştığı, enflasyonun her gün ücretleri erittiği belirtildi. Asgari ücrete bu yıl yapılan artışın, önceki yıl yaşanan kayıpları telafi etmediği belirtilen açıklamada, "Düşük ücret alırsanız enflasyon düşer dediler, halkı kandırdılar. Hükümet enflasyonu değil ama ücretleri düşürdü" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, adaletsiz vergi sistemi nedeniyle yükün işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin sırtına bindiği vurgulandı. Ücretlilerin yıl içinde bir üst vergi dilimine geçerek patronlardan daha fazla vergi ödediği ifade edilen açıklamada, enflasyon ile vergi ve kesintilerin yıl boyunca ücretlilere toplam faturasının 2 trilyon lirayı bulduğu, bunun da büyük bölümünün işçilerden alınıp patronlara ve iktidara aktarıldığı belirtildi.

DİSK, tüm bu nedenlerle asgari ücretin hükümet ve işverenlerin kararıyla belirlenmemesi, asgari ücretin işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği düzeye çıkarılması ve kişi başına milli gelirin yüzde 60'ından az olmaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi; işçilerin sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarının önündeki engellerin kaldırılması istenen açıklamada, vergi adaleti için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan bir sistem talep edildi.

DİSK, açıklamasında tüm işçileri, emekçileri ve emeklileri insanca yaşanabilecek ücret ve vergide adalet için ortak mücadeleye çağırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
title